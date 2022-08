Fallece Olivia Newton-John a los 73 años

El mundo del espectáculo se viste de luto nuevamente, al confirmarse la triste noticia del fallecimiento de la cantante, compositora y actriz Olivia Newton-John, a los 73 años.

Newton-John perdió la batalla contra cáncer de mama tras 30 años de lucha contra la enfermedad, misma que la convirtió en una gran defensora de la investigación contra el cáncer.

Fue su esposo John Easterling quien anunció la trsite noticia a través de las redes sociales de la actriz, en dónde asegura que Olivia se fue en paz:

“Olivia Newton-John ha fallecido en paz en su rancho del sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Pedimos que todo el mundo respete la privacidad de la familia durante este momento tan difícil”, escribió John.

Easterling calificó a su esposa como un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama.

“Olivia ha sido un símbolo de triunfo y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama. Su inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina vegetal continúan con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer". En lugar de flores, la familia pide que cualquier donación se haga en su memoria a la @onjfoundation”.

Fue en 2017 cuando la actriz compartió que se le había diagnosticado un cáncer de mama que había hecho metástasis en el sacro, y que completaría la radioterapia de fotones, además de las terapias de bienestar natural después de consultar con su equipo médico en el Centro de Investigación y Bienestar del Cáncer Olivia Newton-John en Melbourne, Australia.

Todo parecía ir bien, pues en agosto de 2018, la estrella estaba radiante pero notablemente más delgada en una proyección del 40 aniversario de Grease, en dónde mostró sus movimientos de baile junto a John Travolta.

Una gran trayectoria

La cantante, compositora, actriz, empresaria y activista ganó cuatro Grammys y tuvo cinco éxitos número 1 y diez top-10. También tuvo dos álbumes número 1 en la década de 1970.

En 1971 la carrera en solitario de Newton-John ya había arrancado con dos álbumes, If Not For You y Olivia, antes de que Let Me Be There, de 1973, certificara su estatus de estrella en el Reino Unido y en EE.UU. El tema principal le valió a Newton-John su primer Grammy, por la mejor interpretación vocal femenina de country.

Al año siguiente, Newton-John recogió otros dos Grammys, esta vez al disco del año y a la mejor interpretación vocal femenina de postín, ambos por su eterno éxito "I Honestly Love You". En total, fue nominada a 12 Grammys

Olivia es mundialmente conocida por su papel de Sandy Olsson en "Grease", personaje con el que despegó en la actuación en 1978, junto a Travolta como la inocente estudiante de secundaria, papel le valió a Newton-John una nominación al Globo de Oro.

Newton-John también recibió la medalla de Oficial de la Orden del Imperio Británico en 1979, Además, comenzó como embajadora de buena voluntad de las Naciones Unidas en 1991, y en su día fue portavoz nacional de la Coalición Medioambiental para la Salud de los Niños.

Fue una de las primeras estrellas en compartir públicamente, en 1992 su primer diagnóstico de cáncer de mama, lo que la llevó finalmente a la creación del Olivia Newton-John Cancer Wellness & Research Centre de Melbourne. Desde entonces, Olivia se convirtió en una defensora de la concienciación y la investigación sobre el cáncer, así como una gran apasionada del medio ambiente y los derechos de los animales. Ocho años antes de su muerte, Newton-John fue distinguida con la Medalla de la Orden de Australia.