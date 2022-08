En su libro, Jennette McCurdy habla sobre los abusos que sufrió en la serie iCarly

Después de que dejará de participar en la serie de Nickelodeon, iCarly, Jennette McCurdy desapareció repentinamente, dejando a todos sus fans con la duda de que habría pasado con ella.

Con el tiempo se supo que había tenido una batalla interna, en donde había descubierto que nunca más quería dedicarse a la actuación.

En un principio todos sus seguidores quedaron desconcertados ante tales revelaciones, pues al ser tan talentosa y carismática no entendían el por qué de dicha decisión.

Ahora que han pasado los años y “las aguas se han calmado” para ella, podemos saber que fue lo que realmente ocurrió, pues recientemente, Jennette anunció la publicación de su libro, el cual lleva por nombre “I’m Glad My Mom Died” (“Me alegro de que mi mamá muriera”).

Cabe señalar que en años anteriores, muchas especulaciones se generaron en torno a McCurdy, pues se decía que había tenido problemas con varios de sus compañeros en las grabaciones, como por ejemplo Ariana Grande y Miranda Cosgrove.

Además de eso, se especuló que la actriz había decidido dejar su carrera debido al abuso verbal e incluso sexual que habría recibido por parte de Dan Schneider, quien fuera en ese entonces el showrunner del programa que se desvinculó de Nickelodeon en 2018.

Relacionado a lo anterior, Jennette generó desconcierto hace un par de horas por todo lo revelado en su libro, y es que de acuerdo a su escrito, ella contó el calvario que vivió con un hombre al cual se refiere como “El Creador”. Es importante mencionar que muchos han llegado a la conclusión de que “El Creador” podría ser nada más y nada menos que Dan Schneider.

Y es que después de dejar iCarly, Nickelodeon le ofreció 300,000 dólares para que no hablase públicamente de los abusos sufridos mientras trabajaba haciendo de Sam Puckett.

“Interviene el gerente número 2 [...] Bueno, piénsalo como un regalo de agradecimiento”, asegura McCurdy que le dijo el ejecutivo, dándole a entender que era “dinero gratis”.

“No, no es. Esto no es dinero gratis. Esto me parece dinero para callar”, piensa la actriz.

“¿Nickelodeon me ofrece trescientos mil dólares para que no hable públicamente sobre mi experiencia en el programa? ¿Mi experiencia personal del abuso del Creador? ¿No deberían tener algún tipo de brújula moral?”, escribió Jennette, quien, obviamente, rechazó la oferta.

Por lo que cuenta en su nuevo libro, la actriz de 30 años habría sido “abusada emocionalmente" por parte de “El Creador”, quien le había ofrecido alcohol cuando apenas había cumplido 18 años y además la sexualizó.

En este punto las especulaciones en torno a que Schneider fuera “El Creador” se incrementaron, pues muchos comenzaron a recordar que fue acusado de haber abusado verbalmente a diferentes miembros de la compañía, entre ellos jóvenes actores y actrices menores.

En sus memorias, McCurdy también cuenta cómo el “Creador” le dio de probar alcohol por primera vez cuando apenas había cumplido 18 años, animándola a dar “un sorbo” de su trago.

Según McCurdy, este le dijo: “Nadie está mirando, Jennette. Estás bien. Los chicos de Victorious se emborrachan juntos todo el tiempo. Los niños de iCarly son tan sanos. Necesitamos darles un poco de ventaja”.

“El Creador” mencionó a “los chicos de Victorious” porque esta era otra de las series que producía.

A su vez, McCurdy denunció que en la producción la sexualizaron e incluso la fotografiaron en bikini. En aquel momento recuerda haberse sentido “incómoda” con su cuerpo, un problema que acarreaba al menos desde que tenía 11 años y era obligada a seguir dietas estrictas.

“Me da palmaditas en los hombros y luego la palmadita se convierte en un masaje”, rememora la actriz. “Mis hombros tienen muchos nudos, pero no quiero que sea el Creador quien los elimine. Quiero decir algo, decirle que se detenga, pero tengo mucho miedo de ofenderlo”, sigue.

En este sentido, también revive cómo "El Creador" dirigió (literalmente) su primer beso, que fue con el actor Nathan Kress y, muy lejos de lo que ella soñaba, sucedió delante y no detrás de cámaras.

“No quiero que mi primer beso sea así. Quiero que mi primer beso sea un verdadero primer beso, no un beso para un programa de televisión”, anotó McCurdy.