Futbolista se pierde su propia boda y envía a su hermano en su representación

Es muy conocido que los maridos se aparten un poco de sus esposas cuando simplemente quieren ver el fútbol, pero saltarse tu propia boda está dificil de creer, como el caso de Mohamed Buya Turay, quien se perdió su propia boda después de que el club con con el que juega le pidiera que se incorporara antes a la plantilla.

El futbolista de Sierra Leona de 27 años fue fichado por un quipo sueco tras haber jugado en la Superliga china tanto en el Hebei China Fortune como en el Henan Songshan Longmen, y aunque tenía previsto casarse el 21 de julio, aunque debía estar en Malmo un día después para su ceremonia de presentación de cara a la nueva temporada, lo que le puso en un aprieto.

TE RECOMENDAMOS: Hombre se hace viral al celebrar baby shower de sus dos esposas embarazadas

Pero lejos de preocuparse, y de pedirle a su nuevo club que posponga su llegada, Turay decidió hacer el viejo cambio de novio, con su fiel hermano como doble de cuerpo. Así es, hizo que su hermano le sustituyera en su propia boda después de verse obligado a volar a Suecia para completar su fichaje por el Malmo.

“Nos casamos el 21 de julio en Sierra Leona. Pero no estuve allí porque Malmo me pidió que viniera antes.Hicimos las fotos con antelación. Así que parece que estuve allí pero no fue así. Mi hermano tuvo que representarme en la propia boda”, compartió Mohamed.

Turay reveló que todavía no ha visto a su mujer desde que su hermano se "casó" con ella, aunque insistió en que ella estaba de camino a vivir con él en Suecia.

Además, espera poder estar en el avión para su luna de miel, pero antes tiene en mente poder ganar del título de liga: “Primero tenemos que ganar la liga y luego me voy de luna de miel”.

TE PODRÍA INTERESAR: La historia detrás de la serenata viral que cachó al amante

El delantero debutó con el Malmo en la fase de clasificación de la Europa League a mediados de semana.