Millie Bobby Brow se sincera y habla sobre el bullying que sufrió en las redes

Una de las actrices más prometedoras de todos los tiempos es sin duda Millie Bobby Brown, y es que a su corta edad ha logrado alcanzar la cima de la fama como casi ninguna otra.

Recordemos que esta joven se hizo muy popular luego de que fue una de las protagonistas de la famosa serie Stranger Things, posteriormente fue reconocida por el esfuerzo y gran trabajo que hizo en la película de ‘Enola Holmes’, en la cual también fue protagonista, y muchas otras cintas más.

Aunque Millie ha cosechado varios éxitos, lo cierto es que no todo ha sido fácil en su carrera, pues constantemente ha sido blanco de burlas y criticas por su aspecto físico.

Y es que muchos creen que la actriz no aparenta los años que tiene, de hecho, la han juzgado al decir que luce “operada de la cara”.

Por supuesto que hubo un tiempo en donde ella decidió hacer caso omiso a todo lo que decían de ella, pero llegó un punto en donde abrió su corazón y contó todo lo que sentía al respecto.

Fue durante durante una entrevista con Allure (vía CBR) explicó que sentía mucha presión externa sobre lo que debía ser, cuando ni siquiera ella misma sabía quién era:

“Es realmente difícil que te odien cuando aún no sabes quién eres. Entonces piensas, '¿Qué odian de mí? [Porque] no sé quién soy.' Es casi como, 'Está bien, voy a tratar de ser esto hoy'. [Y luego dicen], 'Oh, no, odio eso'. 'De acuerdo. Olvídalo. Voy a tratar de ser esto hoy’. '¡Ay dios mío! Odio cuando haces eso’. Luego simplemente comienzas a callarte porque piensas: '¿Quién estoy destinado a ser? ¿Quién quieren que sea para ellos?’ Luego comencé a crecer más, y mi familia y amigos realmente me ayudaron. Me ayudó poder entender que no necesito ser nada de lo que dijeron que necesito ser. Sólo tengo que desarrollarme dentro de mí. Eso es lo que hice... Eso es lo que estoy haciendo”.

Además la actriz también dijo que: “Como millones de chicas alrededor del mundo, también me han hecho bullying y he sido acosada en Internet. Es un sentimiento terrorífico mirar tu teléfono y ver que los mensajes que la gente te está enviando se encuentran llenos de furia, odio, agresividad e incluso amenazas. Muchos de ellos son extraños y anónimos trolls de Internet, y como todos los bullies, ganan su poder quitándole el suyo a otros, haciéndoles sentir asustados y sin esperanza, como me pasó a mí”.