Entran a robar a mansión de Mariah Carey

Mientras Mariah Carey estaba de vacaciones en Capri, Italia, unos ladrones entraron a su casa de Atlanta.

De acuerdo con el medio estadounidense Page Six la policía ha confirmado el allanamiento, sin embargo, dado que “esta es todavía una investigación abierta, la información es limitada”.

Hasta el momento se desconoce cuales son las pertenencias que le fueron despojadas a la cantante.

Los hechos se habrían registrado en julio, cuando la intérprete de "All I Want For Christmas Is You” compartió a través de sus redes sociales que estaba disfrutando de unas vacaciones con su novio Bryan Tanaka y los mellizos Monroe y Moroccan.

También se dio a conocer que la denuncia del robo fue realizada el 27 de julio.

La mansión de Atlanta de la artista cuenta con 9 habitaciones, 13 baños, piscina, área de juegos y cancha.