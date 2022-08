Netflix revela el tráiler oficial y la fecha de estreno de “Cabinet of of Curiosities’ de Guillermo del Toro

Faltan pocos meses para la temporada de Halloween y Netflix ha compartido un primer vistazo especial a "El gabinete de las curiosidades", su próxima serie antológica de terror del director ganador del Oscar Guillermo del Toro.

Del Toro ha seleccionado a un equipo de guionistas y directores para reunir historias que van de lo macabro a lo mágico, de lo gótico a lo grotesco, o de lo espeluznante a lo clásico.

Fans del terror: 😈Aquí les dejo el primer vistazo a ‘El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro’ que llega a Netflix el 25 de octubre. pic.twitter.com/XKhAGoNi76 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) August 15, 2022

El estreno de “El gabinete de las curiosidades de Del Toro” tendrá lugar durante cuatro días, con dos episodios estrenados cada día entre el 25 y el 28 de octubre para un total de ocho episodios. El evento de cuatro días forma parte de Netflix and Chills.

Del Toro y J. Miles Dale actúan como co-directores y productores ejecutivos, y del Toro también actúa como presentador.

Junto al avance y las nuevas imágenes, la plataforma streaming también ha revelado los títulos, actores y tramas de cada uno de los episodios: "Sueños en la casa de la bruja", "Ratas de cementerio", "Lote 36", "El modelo de Pickman", "La autopsia", "La murmuración", "El exterior" y "La visión".

¿De qué tratará"Cabinet of Curiosities"?

"Curiosidades" consta de ocho historias, cada una de las cuales pretende desafiar las nociones tradicionales del terror, con dos historias originales de del Toro.

"Cabinet of Curiosities" también cuenta con la participación de diferentes directores y guionistas para cada episodio, como Jennifer Kent de "The Babadook", David Prior de "The Empty Man", Guillermo Navarro de "Narcos", Keith Thomas de "Firestarter", Panos Cosmatos de "Mandy", Catherine Hardwicke de "Crepúsculo", Vincenzo Natali de "In the Tall Grass" y Ana Lily Amirpour de "A Girl Walks Home Alone at Night".