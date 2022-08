Johnny Depp podría volver a “Animales Fantásticos” como Grindelwald

La batalla legal de Johnny Depp y Amber Heard parece no acabar aún, sin embargo, tras la victoria del actor cuando desde que se conoció el veredicto de su caso de difamación, se ha mantenido ocupado con diversos proyectos, y ahora podría estar preparando su regreso a la franquicia de “Animales Fantásticos”.

Fue el propio actor Mads Mikkelsen, quien sustituyó a Depp como Gellert Grindelwald en Fantastic Beasts: Los secretos de Dumbledore en 2020, después de que Depp se viera obligado a renunciar cuando perdió un juicio anterior en el Tribunal Superior contra The Sun, quien aseguró que no descarta el regreso del actor.

TE RECOMENDAMOS: Johnny Depp dirigirá su primera película en 25 años con Al Pacino como productor

Fue durante su intervención en el Festival de Cine de Sarajevo que Mikkelsen elogió a Depp como un "actor increíble" y dijo que asumir el papel de él era "muy intimidante".

“Soy un gran fan de Johnny. Creo que es un actor increíble, creo que hizo un trabajo fantástico. Dicho esto, no podía copiarlo. No había manera de que pudiera copiarlo, porque es mucho de él. Sería un suicidio creativo. Así que tuvimos que idear algo más, algo que fuera mío, y construir un puente entre él y yo. Así que, sí, fue intimidante. Sus fans eran muy, muy dulces, pero también eran muy obstinados. No interactuaba demasiado con ellos, pero podía entender que tuvieran el corazón roto”.

El despido de Johnny se produjo cuando Fantastic Beasts: Los secretos de Dumbledore acababa de comenzar el rodaje, por lo que Mads Mikkelsen fue contratado rápidamente como sustituto, aportanod algo nuevo al antagonista principal de la franquicia.

La película no hizo mayor alarde durante el cambio en la apariencia del personaje, así que podría ocurrir de nuevo con el regreso de Depp al papel, sólo sería cuestión de esperar.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Johnny Depp vuelve a ser la imagen de Dior, después de que lo llamaron feo

Poco a poco, Johnny comienza a regresar, ahora como el rey Luis XV en la película histórica Jeanne du Barry, del director francés Maïwenn, que será el primer papel importante de Depp en tres años. Además, durante la semana confirmó su regreso a la dirección después de 25 años para dirigir un biopic titulado Modigliani.