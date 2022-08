Coldplay estrena video grabado en México

Coldplay lanzó el esperado video oficial de su canción "Humankind", el cual fue filmado, en gran parte, durante su gira musical por México.

El clip fue dirigido por Stevie Rae Gibbs y James Marcus Haney y fue filmado en el transcurso de los cuatro shows que la banda ofreció en el Foro Sol de la Ciudad de México.

El sencillo es parte del álbum “Music Of The Spheres”, que llegó en octubre, además de que se convierte en el primero en lanzarse desde Everyday Life, del 2019.

Sin embargo, no es la primera vez que graban un video en la capital mexicana, en 2015 Chris, Guy, Will y Jon recorrieron la Ciudad de México en bicicleta para el clip de su tema "A Head Full of Dreams".

Después de su larga jornada en abril, empezaron a circular varios memes donde el país adoptó a la agrupación británica.