George R.R. Martin quería más temporadas de 'Juego de Tronos'

Juego de Tronos se convirtió en una de las series más aclamadas por los televidentes, y tras anunciarse su final, las precuelas estaban por iniciar su producción para continuar deleitando a los fanáticos, sin embargo, George R.R. Martin, el autor y cerebro detrás de estas obras, pensó que la serie original se habría beneficiado de tener una mayor duración.

La serie llegó a su fin tras ocho largas temporadas, pero el autor George quería que la serie durara al menos 10 temporadas en HBO, así lo confesó durante una entrevista donde declaró que quería más tiempo de emisión para profundizar en la narración.

"No tuve ninguna contribución en las últimas temporadas, excepto, ya sabes, la invención del mundo, la historia y todo el argumento. Creo que tengo más influencia ahora [en House of the Dragons] que en la serie original", declaró George.

Recordemos que el final de Juego de Tronos fue bastante criticado, y tal vez podría haberse evitado si HBO hubiera escuchado al creador original quien aseguró que 10 temporadas como mínimo y tal vez 12 o 13 hubiera sido lo ideal.

Incluso, la octava temporada incluso dio lugar a una petición en Change.org en la que se pedía a HBO que rehiciera la última temporada. La nueva serie espera tomar el relevo de su predecesora ha recibido grandes elogios de Martin. House of the Dragon se basa en la quinta novela de la serie de libros, "Fire & Blood", y el autor no ha tenido más que grandes elogios para la serie:

"Meencantó. Es oscura, es poderosa, es visceral". No se sabe si la nueva serie tendrá una duración de diez temporadas, ya que aún no se ha dado luz verde a una segunda temporada. La serie de 10 episodios está ambientada 200 años antes de Juego de Tronos, y cuenta la historia de cómo los Targaryen ascendieron al poder y reclamaron el Trono de Hierro.

House of the Dragon, la precuela de Juego de Tronos de HBO Max, se estrenó el domingo por la noche con una acogida positiva, pero aún es demasiado pronto para saber si será suficiente para endulzar el amargo sabor que dejó el final de la serie original.