Cinco casas embrujadas que puedes visitar en la CDMX y no te puedes perder

Si abriste esta nota es porque seguramente eres fan del terror, o al menos de los espacios que te provocan miedo y misterio. Si estamos en lo correcto, los lugares que te presentaremos a continuación te llenarán la mente de emoción y de ganas, pues en cuanto leas querrás visitarlos.

Así, si estás listo, a continuación te presentamos cinco casa embrujadas en la CDMX que no puedes perder.

1. La casa de la Tía Toña

Es una enorme mansión que se encuentra en la zona mas espesa del bosque de Chapultepec y para llegar a ella hay que atravesar varios senderos que se encuentran olvidados.

La historia más conocida sobre el lugar cuenta que Antonia era una mujer mayor que poseía una gran fortuna y que casi todo el tiempo estaba sola. Ante esos hechos comenzó a adoptar niños en situación de calle y los llevo a vivir a su mansión.

Lo de más ya es leyenda, pues dicen que los niños comenzaron a robarle sus joyas y ella ante el enojó reaccionó aventándolos al barranco. Es así como muchos aseguran que han escuchado los gritos y lamentos de niños.

Ubicación: 3a Sección del Bosque de Chapultepec.

2. La Casa de Don Juan Manuel

La historia cuenta que un hombre llamado Juan Manuel Solórzano vendió su alma al diablo con tal de conocer a la persona con la que lo engañaba su mujer.

El diablo le dijo que saliera a las once de la noche y matara al primero que pasara por su casa y así lo hizo.Por desgracia, la persona que mató no era el que estaba buscando, así que Don Juan Manuel, salió cada noche a matar, preguntaba la hora a su víctima y cuando está contestaba “Las once de la noche”, lo apuñaba mientras le decía “Dichoso usted que sabe la hora en la que muere”.

Ubicación: Centro Histórico de la Ciudad de México, Uruguay 943.

3. Casa Moira

A este edificio se le conoce como la casa mas embrujada de la CDMX. La historia ocurre en los años 70 y cuenta la historia de un niño entró al predio y guiado por una serie de ruidos raros se encontró con un cadáver.

El infante salió de ahí espantado y se lo contó a todos pero nadie le creía. Un día decidió volver ahí para demostrar a todos que no estaba mintiendo, pero nunca salió.Se dice que fue encontrado en el interior de aquella casa colgado de la misma manera en la que él antes encontró al niño.

Los vecinos comentan que en ese predio ocurren cosas raras, como ruidos y gente que observa desde la ventana, lo cual es raro, tomando en cuenta que el lugar no está habitado.

Ubicación: Cto. Interior Mtro. José Vasconcelos 125, San Miguel Chapultepec I Secc, 11850.

4. La casa Negra

En 1935 esta casa fue un refugio de infectados con tifoidea, enfermedad que en aquella época era considera del diablo por lo cual fue quemada cruelmente por puritanos de la época con gente adentro.

Después de unos años fue vendida a un señor cuyo apellido era Mondragón que ocupó la casa junto a su familia. Tres meses después los cinco integrantes de la familia fueron encontrados muertos, y nadie podía explicar la causa de su muerte.

Ubicación: Tiziano 188, Alfonso XIII, Álvaro Obregón, 01460 Ciudad de México, CDMX5.

5. Hospital Juárez del Centro

La famosa leyenda de La Planchada cuenta que Eulalia era una chica guapa, rubia y de ojos claros que siempre demostró gran profesionalismo y diligencia.

Tenia una apariencia siempre muy limpia y con el uniforme blanco perfectamente planchado razón por la cual se le conoce como La Planchada.

Un día llegó al hospital un nuevo doctor del cual Eulalia quedó completamente enamorada y se dispuso a ser su novia sin importarle los rumores sobre que ese doctor solía estar con varias mujeres al mismo tiempo.

Para no hacer la historia tan larga, ella se sintió afortunada al casarse con el doctor, pero después dicen que se deprimió al convertirse en una enfermera grosera y poco atenta con los pacientes. Luego de entrar en una profunda depresión se suicidó, y ahora dicen que su espíritu sigue vagando entre los pasillos y que incluso atiende a pacientes.