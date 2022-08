¿Podrás? Encuentra la palabra “cucaracha” que está oculta en la sopa de letras

En la actualidad, y al pasar mucho tiempo frente a una pantalla, hace falta entretenernos con algo que también ayude a estimular nuestro cerebro, es decir, que nos ayude a trabajar en nuestra retención e inteligencia.

Es por lo anterior, que en el último año, se han vuelto muy populares los acertijos y retos visuales, al punto de que poco a poco dejaron de ser un pasatiempo individual y ahora es muy común ver cómo se organizan grupos para competir entre ellos.

También puedes leer: ¿Hacia dónde está mirando? La engañosa imagen de un hombre tomando fotos estalla Internet

Estamos seguros de que si abriste esta nota es porque eres fan de este tipo de retos, así que hoy te compartiremos uno que seguro te encantará.

Se trata de encontrar la palabra “cucaracha” dentro de la sopa de letras, en el menor tiempo posible, cuando menos 5 segundos.

¿Ya la encontraste?

Si no has encontrado esta palabra, no te preocupes te diremos con exactitud en donde se encuentra, pero antes te compartiremos algunos datos curiosos sobre ellas que seguro te sorprenderá.

* Soportan dosis de radiactividad 15 veces más que los humanos, aunque no pueden sobrevivir a una explosión nuclear.

* Las cucarachas se vuelven caníbales para regular la falta de alimento ante una plaga numerosa.

Quizá te interese: ¿Qué figura ves? Esta confusa imagen podría revelar tu verdadera personalidad

* Es un insecto sumamente veloz, puede correr un metro y medio en solo 1 segundo.

* Podrían vivir sin alimentos por más de un mes, aunque si no beben agua podrían morir a la semana.

* Gracias a los espiráculos que les ayudan a transportar oxígeno pueden sobrevivir hasta por un mes sin cabeza.

* Tienen enemigos naturales, algunas plantas como la menta y el laurel las ahuyentan rápidamente debido a su aroma.

* Existen más de 5.000 especies en todo el mundo, pero solo 30 de ellas se vuelven plagas.

Aquí está la respuesta...

Te recomendamos: Boyband japonesa hace su versión de "La Chona"