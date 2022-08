Yalitza Aparicio y Memo Villegas sorprenden con las primeras imágenes de 'La gran seducción'

Yalitza Aparicio está más que lista para volver a la actuación en uh n uevo proyecto titulado “La gran seducción” que promete hacer reír a quien sea, y compartirá pantalla con Memo Villegas, quien en los últimos años ha sido conocido como el famoso “Teniente Harina”.

Netflix fue el encargado de revelar las primeras imágenes en un clip dónde se observan breves escenas de los actores involucrados mientras se encuentran en la primera lectura de guion de la cinta, donde su director y todos los actores comenzaron a darle vida a sus personajes.

“Son de huitlacoche, además no me quiero dedicar a la cocina. (Quiero) dar clases, nunca lo he podido hacer, pero estudié para ser maestra”, se alcanza escuchar en el adelanto. Sin embargo, los seguidores de la protagonista de Roma, tendrán que esperar para conocer por completo a su personaje.

Tras haberse ganado a la crítica y al público con su trabajo en “ROMA” de Alfonso Cuarón, Yalitza ha vuelto a firmar un contrato con la plataforma de streaming para protagonizar una comedia llena de humor que dirigirá el famoso mexicano Celso García.

El proyecto también contará con la producción de Nicolás Celis, quien junto a Netflix colaboró en las cintas “Roma” y “Noche de fuego”.

El famoso actor mexicano Memo Villegasis es el protagonista de esta nueva historia llena de humor y momentos divertidos, y srgun lo que se escucha en el video, esta será "su mejor experiencia cinematográfica".

Aún no se tienen más detalles respecto a esta nueva producción de Netflix, sin embargo se sabe que eventualmente la plataforma de streaming tendrá noticias sobre La gran seducción.