Snoop Dogg lanza un nuevo canal de música ¡para niños!

Snoop Dogg lanzó un canal de YouTube llamado "Doggyland - Kids Songs & Nursery Rhymes" destinado a ayudar a los niños a aprender habilidades socioemocionales a través del rap, el baile y las canciones.

El rapero se asoció con Claude Brooks, un productor nominado al Emmy y creador de la franquicia infantil "Hip Hop Harry", así como con el cantante y compositor October London para crear la serie.

“Como padre, abuelo y entrenador de fútbol juvenil desde hace mucho tiempo, siempre ha sido importante para mí crear entornos positivos y educativos para todos los niños. Queríamos traer nuestro programa a YouTube y YouTube Kids, que brinda acceso gratuito a todos, para que todos los niños puedan disfrutarlo.

“Siempre quise crear una serie amigable para los pequeños verdaderamente representativa de la cultura con todo, desde la música hasta los personajes. Cuando comencé a formar mi equipo, era lo correcto asociarme con Claude, que construyó el modelo para una programación infantil diversa, y con October London, un talentoso cantante y escritor”, dijo el famoso artista.

El espectáculo, dirigido a niños pequeños de hasta de 8 años, presenta un colorido elenco de perros en un mundo vibrante donde cantan divertidos y educativos temas que ayudan a aprender habilidades sociales y cognitivas.

El intérprete de Drop It Like It's Hot" y "Life of Da Party", da un giro con su último proyecto, pero sin perder su estilo, pues dio su toque a canciones infantiles populares como "Head Shoulders Knees & Toes" y "Wheels on the Bus".

Las melodías contienen temas atractivos como letras, números, colores, animales, buenos hábitos, higiene, diversidad, inclusión y más, junto con remezclas modernas de canciones infantiles clásicas.

La noticia del lanzamiento más reciente de Snoop Dogg tiene a los padres y fanáticos entusiasmados por el nuevo proyecto.

Actualmente el canal cuenta con cuatro videos y se lanzará uno nuevo todos los martes.