Revelan tráiler de la adaptación de 'Maravilloso desastre'

Tras el éxito mundial de la serie After de Anna Todd, Voltage Pictures se ha hecho un hueco en el mundo de la literatura juvenil, y ha decidido apostar por otra adaptación que muchos esperaban ver 'Maravilloso desastre'.

Y no solo confirmó que es un hecho la adaptación, sino que también presentó el primer adelantó de lo que nos espera sobre el complicado romance entre Travis y Abby.

El teaser tráiler de menos de un minuto nos presenta a Travis y Abby interpretados por Dylan Sprouse y Virginia Gardner con algunas situaciones significativas en la historia como un Travis muy persistente que se empeña en cortejar a Abby, una química eléctrica, pero también un oscuro secreto.

'Maravilloso desastre' es una adaptación de la novela homónima de Jamie McGuire, un bestseller del New York Times, y estará dirigida por Roger Kumble, autor de Crueles intenciones y Después del choque.

Kumble declaró que después de trabajar con Dylan en After, se encuentra entusiasmado por a trabajar de nuevo con el actor y con el estudio que realizó la película: "Tuve una experiencia fantástica trabajando con Voltage y Dylan Sprouse en After We Collided y estoy encantado de colaborar con Ginny Gardner para dar vida a otra novela muy querida".

'Maravilloso desastre' contará con la participación de Gardner, Austin North, Libe Barer, Rob Estes y Brian Austin Green. La película está producida por Brian Pitt, Mark Clayman y Jonathan Deckler, presidente y director general de Voltage, que se encargará de la distribución mundial de la película.

¿De qué tratará 'Maravilloso desastre'?

En 'Maravilloso desastre', el chico malo Travis Maddox es exactamente lo que la estudiante universitaria Abby Abernathy necesita y quiere evitar. Se pasa las noches luchando en combates de boxeo clandestinos y los días como el último encantador del campus universitario. Pero Abby no quiere tener nada que ver con Travis.

Intrigado por la resistencia de Abby a su atractivo, Travis le ofrece una sencilla apuesta: si pierde su próximo combate, deberá permanecer sin sexo durante un mes. Si gana, Abby deberá vivir en su apartamento durante el mismo tiempo. En cualquier caso, Travis no tiene ni idea de que el oscuro pasado de Abby está a punto de salir a la luz, y puede que finalmente haya encontrado a su pareja.