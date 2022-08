Profesor se vuelve viral por travesura de su perro; destruyó la tarea de los alumnos

Todos conocemos la clásica frase: "Profesor, mi perro se comió mi tarea", es una de las más icónicas entre los alumnos para evadir que realmente no hicieron sus deberes, sin embargo, en esta ocasión se invirtieron los papeles, ya que un docente tuvo que dar esta excusa a sus estudiantes.

Como si de un meme se tratara, un profesor compartió la fotografía de su travieso perrito, quien acaba de demostrar que no todo se trata de mentiras y que, fácil la realidad supera a la ficción, pues destruyó varias hojas, presuntamente la tarea de sus alumnos.

"Cuando eres maestro y tu perro se come la tarea de todos", escribió un usuario de Reddit en la descripción de la foto de un can de raza Husky con un destrozo de hojas y una cara de “yo no fui” al ser descubierto por su humano.