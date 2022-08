Lanzan primer tráiler de la terrorífica película “Winnie The Pooh: Blood and Honey”

El tráiler de la nueva película de terror “Winnie The Pooh: Blood and Honey” revela escenas al estilo “slasher” del clásico oso obsesionado con la miel y favorito de muchos.

La película está protagonizada por Craig David Dowsett como Pooh y Chris Cordell como su mejor amigo Piglet, que, tras el abandono de Christopher Robin (Nikolai Leon) para ir a la universidad tienen un rotundo cambio en su personalidad.

En estas primeras imágenes se observa a Christopher Robin visitar, junto a su novia, el Bosque de los Cien Acres para reencontrarse con sus antiguos amigos, sin embargo, al regresar, ve que sus entrañables compañeros de la infancia se volvieron salvajes, asesinos y con deseos de venganza.

Aunque “Winnie The Pooh: Blood and Honey” todavía no tiene fecha de estreno se espera que llegue a las salas de cine y plataformas a finales de este año. Mira el tráiler aquí.