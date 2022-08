The Last of Us Part 1, el remake que no necesitábamos, pero agradecemos

The Last of Us es un juego que no necesita introducción si eres videojugador, incluso sin haberlo jugado nunca, conoces o has escuchado del mismo y después de todo tiene sentido, porque, pese a quien le pese, el juego que lanzó Naughty Dog en 2013 para PS3 es y será uno de los mejores videojuegos de la historia.

Lo rehicieron desde 0

Ahora, a días de su lanzamiento, Naughty Dog decidió hacer algo que nadie esperaba: hacer el juego de nuevo casi desde cero, pero con la capacidad gráfica y tecnológica de las consolas de nueva generación. Algo que los fans de juego no pidieron y que de cierta forma tampoco era necesario, pero luego de pasar alrededor de 10 horas en The Last of Us Part 1 agradecemos que lo hayan hecho.

Sí, es cierto que The Last of Us Part 1 pareciera un simple movimiento de marketing y ventas de PlayStation, para crear una intención de venta entre nuevos jugadores o dueños recientes de una PS5 y para generar interés por el próximo lanzamiento de la serie inspirada en el juego, producida por HBO y donde veremos a Pedro Pascal, (The Mandalorian) tomar el papel de Joel.

Después de todo The Last of Us ya tuvo un remastered para PS4 y una reciente secuela para PS4 y PS5, que fue amada por muchos y odiada por otros más por la trama y arco narrativo del mismo. Incluso pareciera que Naughty Dog cometía el error de no seguir el modelo de los nuevos remakes, en donde los estudios tienen la intención por revivir sagas exitosas pasadas, no sólo con mejores gráficos, sino que también entregadas por partes y con algunos cambios notables a la historia original, como el caso de Final Fantasy VII Remake.

Pero The Last of Us Part 1 es esencia The Last of Us de 2013 solo que con escenarios, personajes y gráficos actualizados al motor gráfico de The Last of Us 2. Es decir, la historia es la misma, el modo de juego es el mismo y el gameplay en gran medida es el mismo. No hay cambios en el combate, no hay nuevos escenarios y tampoco hay cambios o modificaciones al arco narrativo.