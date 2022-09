Doble de Jennifer Lopez engaña a fans y paparazzis

Connie Peña es una joven famosa por ser la doble de JLo, pero esta vez logró engañar a un paparazzi y a varios fans, quienes pensaron que se trataba de la estrella de Hollywood.

Mientras estaba de compras en la popular calle Rodeo Drive, de Los Ángeles, llevó a cabo una pequeña travesura que tituló "Un Día en los Zapatos de JLo"

"Queríamos hacer ese contenido con un influencer que se llama Henry y me propuse ir de shopping a Rodeo Drive. La experiencia es bonita porque la gente sí se acerca. Así que me pusieron la seguridad y fuimos a Rodeo y él pudo capturar las escena cuando la gente se me acercaba o gritaba, incluso otros camarógrafos, medios, que decían: '¿Jennifer, dónde está Ben Affleck? ¿No deberías estar en tu luna de miel? ¿Cómo la pasaste? Qué hermosa en tu última campaña'... Me gritaban de todo", contó

La chica también compartió que hubo personas de Italia, Alemania y de África que se acercaron a saludarla, pensando que era la verdadera Jennifer Lopez.