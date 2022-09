La actriz surcoreana, Yoo Joo Eun se quita la vida a los 27 años

Tristemente, hace unos días circuló la noticia en internet de que la actriz surcoreana, Yoo Joe Sun se había quitado la vida a los 27 años de edad.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que nos enteramos de una noticia así, pues suman ya varios casos de cantantes y actores surcoreanos que optan por el suicidio.

Aunque en algunos casos las razones por las que se quitaron la vida se desconocen, en el caso de Yoo Joo es diferente, ya que ella antes de tomar la fatal decisión optó por dejarles una carta a sus padres explicándoles la razón por las que ya no quería continuar con vida.

El 29 de agosto de 2022, Joo Eun dejó este mundo para ir a un lugar cómodo’, escribió la familia de la joven.

Luego de la noticia de la muerte de la joven, la familia compartió en redes sociales la presunta carta que habría dejado la actriz momentos antes de quitarse la vida. En el texto ella pide una disculpa y asegura que se va feliz de la vida que tuvo. Además les pide seguir con valentía y no echar culpa a nadie sobre su muerte.

“Siento haberme ido primero. Lo siento especialmente por mamá, papá, la abuela y oppa -hermano mayor-. Mi corazón grita que no quiero vivir. La vida sin mí puede estar vacía, pero por favor, vivan con valentía. Yo vigilaré todo. No lloren. Se sentirán heridos. Ahora mismo no estoy triste en absoluto. Me siento decidida y tranquila. Creo que es porque he pensado en esto durante mucho tiempo. He vivido una vida tan feliz que era más de lo que merecía. Por eso, es suficiente para mí. Esto es suficiente. Así que, por favor, vivan sin echar la culpa a nadie más”, se leía en la carta.

Ella pidió algo muy particular

“No estoy muerta, así que todos, por favor, vivan bien. Espero que se convoque a mucha gente a mi funeral, y quiero ver a todos por primera vez en un tiempo y ver quién lo está pasando mal”, escribió como última voluntad la joven.

Además de eso, en su escrito aseguró que ella tenía una gran pasión por la actuación y que simplemente, era todo lo que amaba en la vida.

“Tenía muchas ganas de actuar. Quizás era mi todo, y era una parte de mí. Sin embargo, vivir esa vida no era fácil. No quiero hacer nada más. Era tan desesperante. Tener algo que quieres hacer es una bendición, pero me di cuenta de que sólo querer hacer esa cosa es una maldición”.

Para terminar su escrito, la joven actriz agradeció a todas las personas que estuvieron cerca de ella por todo su apoyo y cariño.

“Dios me ama, así que no me enviará al infierno. Él entenderá mis sentimientos y se preocupara por mí en el futuro. Por eso, todos, no se preocupen. Y a toda mi familia y amigos cariñosos y a mis personas queridas. Muchas gracias por atesorarme y amarme. Esa fue mi fuerza y mi sonrisa. Viví con recuerdos inolvidables hasta el final, así que creo que he vivido una vida exitosa. Gracias por comprenderme y abrazarme, a pesar de mis carencias e impaciencia. Siento no poder expresarlo bien. Pero aún así entenderán cómo me siento, ¿verdad? Y a todas esas preciosas relaciones que he hecho, especialmente los profesores, les estoy muy agradecida y los respeto a todos. Muchas gracias por enseñarme muchas cosas de la vida. Mamá, papá, les quiero. No lloren. Por favor”, concluyó.