Brendan Gleeson se une al reparto de 'Joker 2'

Parece que la segunda entrega de Joker, Folie à Deux va tomando forma poco a poco, y es que hace un par de semanas se confirmaba a Lady Gaga como parte del proyecto, y ahora un nuevo actor se ha unido a sus filas: Brendan Gleeson.

El intérprete irlandés de 67 años, es bien conocido por interpretar a uno de los personajes más queridos de la saga “Harry Potter”, Alastor ‘Ojo Loco’ Moody, así como su interpretación de Bill Hodges en Mr. Mercedes.

Los detalles sobre el personaje de Gleeson no se ha revelado, pero algunos fans ya se pregunta si podríamos verlo cantar en esta adaptación, pues el actor es un músico consumado que puede tocar la mandolina y el violín, acompañada de una increíble voz, como en su aparición en The Ballad of Buster Scruggs con el tema "The Unfortunate Lad".

Brendan es ganador de un Emmy por interpretar a Winston Churchill en "Into the Storm" de 2009, y también fue nominado de nuevo este año por la serie "State of the Union". Además, se prepara para interpretar "In Bruges" en "The Banshees of Inisherin", que se estrena este mes.

Los que se sabe del film

Aún no se han desvelado los detalles específicos de la trama, pero se espera que gran parte de la película tenga lugar en el Asilo Arkham después de que Arthur Fleck de Phoenix haya sido enviado allí tras los acontecimientos de la película anterior, por lo que se espera que tenga elementos musicales.

Según algunas fuentes, Warner Bros estaría invirtiendo más del doble del presupuesto utilizado para la primera entrega (US$55 millones), es decir 150 millones de dólares. La película de DC sobre el supervillano de Batman está programada para estrenarse el 4 de octubre de 2024.