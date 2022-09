Jurassic Park: Este es el error que un fan descubrió tras 27 años de su estreno

Con el estreno de Jurassic World: Dominion el pasado 1 de junio, muchos de los fanáticos de la saga han optado por ver de nueva cuenta sus películas antecesoras, pero después de tanto tiempo, un fan logro percatarse de un error de cual nadie se había dado cuenta.

Parque Jurásico, la famosa película de 1993 que inició la historia de los dinosaurios que vuelven a la vida en el siglo XX a través de un experimento científico y se convierten en un peligro para los humanos cercanos, contiene un error que ha estado oculto desde su estreno hace 29 años.

La escena de esta joya cinematográfica Steven Spielberg donde se encuentra el citado error fue subida a la red social Reddit por este usuario cinéfilo, y se hizo viral.

“En jurassic crossk (1993), hay una escena en la que el raptor abre la puerta de la cocina y se ve como se queda parado, se observa cómo un miembro de la producción, concretamente un operario, alarga la mano para agarrar la cola del ejemplar”, dijo el usuario, tras verla durante 11 veces consecutivas

Día 7 de cuarentena, me di cuenta del error de la mano empujando al velociraptor en Jurassic Park, 😂 pic.twitter.com/F6hnh1HCes — ᴍɪᴋᴇ ᴄʜ. ᴡʜᴏꜱᴏᴇᴠᴇʀ 👊🏽 (@Mike_MACHT) March 27, 2020

Otros errores

Según el usuario, el film contaría con más de 341 errores de este estilo, sin embargo, eso no le impidió el convertirse en un éxito arrollador en todo el mundo, como una de las películas más aclamadas de la historia reciente del cine.

"He visto esta película tantas veces mientras crecía e incluso hoy en día si está en la televisión, y nunca me di cuenta de este error" o "Ahora no puedo dejar de verla cada vez que veo la escena", fueron algunos de los comentarios más populares por los usuarios.

Y pese a que pasó desapercibido durante más de un cuarto de siglo, y a pesar de que la publicación en Reddit se hizo en 2020, se ha popularizado en estos días.