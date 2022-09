Gerard Piqué habría engañado a Shakira con una ex de Leonardo DiCaprio

La polémica en torno a la separación de Shakira y Gerard Piqué aún no termina, pues desde que la pareja hizo oficial su rompimiento los rumores de varias infidelidades por parte del futbolista continúan creciendo.

Lee también: El verdadero Instagram de Clara Chía Martí; Piqué habría filtrado su cuenta por error

Hace unas semanas filtraron varias imágenes del futbolista junto a Clara Chía Martí, con quien presuntamente el deportista sostiene, desde hace tiempo, una relación sentimental, pero ahora la joven, de 23 años, se convierte sólo en una más de su lista de romances extramaritales; recientemente salió a luz que el catán engañó a la colombiana con una ex de Leonardo DiCaprio.

Fue el paparazzi español Jordi Martin, reconocido en el mundo de la farándula, quien reveló el supuesto engaño de Piqué con la modelo israelí Bar Refaeli, novia de DiCaprio de 2006 a 2011.

“A mí me llegaban muchísimas cosas de Gerard, pero yo no era quien para irme a hablar con Shakira. Esa crisis venía motivada porque le descubrió mensajes con Bar Refaeli, pero no solo fueron mensajes, fueron encuentros íntimos”, declaró.

Jordi también agregó que tiene una mala relación con el astro de Barcelona.

“Mi enemistad con Piqué viene desde hace muchos años, tengo una relación nefasta con él. Siempre he sabido de sus andanzas por Barcelona, porque al final es una ciudad pequeña”.

Lee también: Zac Efron rompe el silencio sobre la transformación de su rostro

Sin embargo, no es la primera vez que se relaciona a la también presentadora con Piqué, ya que años atrás hubo rumores de que salían, pero nunca se confirmó nada.

Piqué advirtió que tomará acciones legales contra los medios que "alteran su vida familiar y vulneran los derechos de sus hijos", con el fin de restablecer sus derechos de intimidad, seguridad y tranquilidad.