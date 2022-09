Belinda lleva serenata para ayudar a una pareja a reconciliarse | VIDEO

En los últimos meses, Belinda se ha visto en la mira del ojo publico debido a su polémica ruptura con Christian Nodal, y tal parece que ambos han decidido seguir su camino, y la cantante ha demostrado que se encuentra soltera y feliz, pero eso no quita que pueda hacerla de “cupido” para sus amigos.

Con la dulzura que la caracteriza y el amor por sus fans, la interprete de “Bella traición” asistió a una reunión sorpresa donde cantó una canción muy especial para tratar de reconciliar a una pareja de amigos.

Pese a su agenda es muy apretada, Belinda demostró que eso no le impide desconectarse de sus allegados, llevando una serenata muy emotiva junto al productor Hugo Mejuto para que este se reconciliara con su pareja.

“Gracias Belinda por creer en el amor, por escribir y ser cómplice en nuestra historia”, fue la descripción que Hugo le añadió al video en TikTok en dónde se puede observar a la cantante llegar al lugar y segundos después verla entonar “Si nos dejan”.

“Es la primera vez que hago algo así, pero el amor es el amor. Hugo te ama, por eso estamos aquí y ojalá que te guste, con mucho cariño”, señaló la cantante al inicio de la canción.

La también actriz declaró que para ella, el amor es lo más importante, y por ello se animó a participar en dicho acto. Además, deleitó a la pareja de cantantes con uno de sus éxitos, “En el amor hay que perdonar”, y hasta bailó al ritmo de “Sapito”.

El noble gesto de la cantante no pasó desapercibido en las redes sociales, donde los usuarios aplaudieron el hecho: "Hterrible sorpresa. Viva el amor!", "Beli como cupido y funcionó", "Me hacen eso y perdono hasta el chicle que me robaron", "Beli es siempre tan humana y le encanta ayudar a los demás" y "La cómplice más bella". Aunque algunos otros no e¡vitaron mencionar el por qué no hizo eso con su ex.