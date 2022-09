Rosalía se corona en LOS40 Latinoamérica y España con "Despechá" como #1 Global

Durante estos meses, hemos sido testigos de la presentación en directo de varias canciones inéditas por parte de nuestros artistas favoritos. Un hecho que, si echamos la vista atrás, no recordamos que haya ocurrido con tanta frecuencia como este último año. Harry Styles lo hizo con “Boyfriends” en Coachella, Billie Eilish con “TV” durante su gira “Happier Than Ever”... y Rosalía se sumó a este fenómeno al comienzo de Motomami World Tour en Almería con “Despechá” y tres temas musicales más.

Aún sin haber escuchado la versión oficial de “Despechá”, la canción se convirtió rápidamente en éxito en todo el mundo. Un éxito que acabó consolidándose como el mejor single debut en español de una artista femenina cuando por fin se publicó en plataformas digitales a finales de julio. Una fecha a partir de la cual Rosalía no ha parado de arrasar en las listas de todo el mundo. Es por eso que, este sábado 10 de septiembre, se ha coronado como el Nº1 Global de la Lista de forma simultánea tanto en España como en Latinoamérica.

Ahora ha llegado el turno de “Despechá”, cuyo videoclip fue grabado en Mallorca, en las Islas Baleares, aprovechando una de sus últimas citas del tour por España. Acompañada de sus bailarines, la cantante recrea a la perfección un día de playa con esencia 100% española. Señoras bajo de la sombrilla, niños corriendo de un lado para otro en la orilla, mesas de comedor en la arena y pistolas de agua que acaparan la atención de los espectadores.

Aunque son pocos los que pueden presumir de haberlo logrado, Rosalía no ha sido la única artista en conseguir este logro en la historia de la Lista de LOS40 a nivel global. Este 2022, Karol G y Camila Cabello también lo han conseguido con Bam Bam y Provenza, respectivamente. Shakira y su Waka Waka también se alzaron con este reconocimiento en 2010; mientras que Alejandro Sanz y Alicia Keys se convirtieron en Número 1 Global con Looking For Paradise en 2009.

¡Felicidades, Rosalía!