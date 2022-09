Christian Nodal se arrepiente de dedicarle una canción a Belinda, que ahora le dedica a Cazzu

A unos meses de haber terminado su compromiso con Belinda, Christian Nodal se dio una oportunidad en el amor con la cantante Cazzu.

Sin embargo, en esta ocasión Nodal ha preferido ser un poco más reservado con su relación.

Recientemente en redes sociales circula un video en donde el ícono del regional mexicano dedica una canción a Cazzu, pero recordó que ya se la había cantado a la intérprete de "Luz sin gravedad" por lo que dijo estar arrepentido.

En el clip se puede ver al sonorense dedicando unas palabras a la argentina antes de cantar un tema de Joan Sebastián.

“¿Quién no ha dedicado esta canción?, hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en mi vida…” dijo el cantante antes de interpretar “Eso y más”.

El intérprete, de 23 años, reveló que dicho tema ya lo había dedicado antes y expresó su arrepentimiento, aunque no mencionó el nombre de la ojiverde, el público sabía de quien se trataba.

“Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu…yo no soy Romeo pero quiero a mi Julieta”, agregó.

Nodal dedica canción a Cazzu, misma que dedicó antes a Belinda y dice estar arrepentido de cantársela a su ex prometida pic.twitter.com/rSudfNLQfJ — Lo + viral (@VideosVirales69) September 19, 2022

Este mismo año durante la celebración de cumpleaños de Christian, fiesta presuntamente organizada por Belinda, en compañía de familia y amigos, el artista pidió el micrófono para cantarle el icónico tema de Joan Sebastian a la actriz de “Bienvenidos a Edén”.