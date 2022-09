Shakira habla por primera vez sobre su separación e infidelidad de Piqué

Después de la polémica ruptura entre Shakira y Gerard Piqué la cantante rompió el silencio y contó por primera vez a la revista Elle, cómo se siente tras su separación, donde dio a conocer que se encuentra en uno de los momentos más difíciles de su vida.

Durante la entrevista, Shakira reveló que se encuentra viviendo los momentos más difíciles de su vida, pues entre la separación, la pelea por la custodia de sus hijos y las acusaciones de evasión de impuestos en España la mantienen en su "hora más oscura".

“Ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil. Tengo paparazzi acampando frente a mi casa, 24/7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa. Ya sabes, no podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que los fotógrafos nos sigan. Así que es difícil”, mencionó al ser cuestionada sobre su situación con el futbolista.

Para la artista su principal objetivo es proteger a sus hijos de los escándalos y noticias amarillistas que se podrían encontrar en internet, por lo tanto le pidió a la prensa que la situación sobre la custodia de los niños sea un asunto privado que no pase a ser un escándalo en los medios.

“Intento ocultarles la situación tanto como puedo. Es realmente molesto para dos niños que están tratando de procesar la separación de sus padres”, expresó.

Por otra parte, la estrella de talla mundial aseguró haber puesto todo de su parte para que su relación con Piqué funcionara de la mejor manera, rememorando el sacrificio que hizo al mudarse a Barcelona para apoyar al defensa en su carrera deportiva.

“A veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real. Y lo que también es real es la decepción de ver cómo se ha vulgarizado y abaratado por los medios algo tan sagrado y tan especial como pensé que era la relación que tenía con el padre de mis hijos. Y todo esto mientras mi papá ha estado en la UCI y yo luchando en diferentes frentes”, añadió.

Sin importar las dificultades, la colombiana está preparando el lanzamiento de su siguiente trabajo discográfico, el cual llegaría tras los éxitos en colaboración con The Black Eyed Peas y Rauw Alejandro, además declaró que trabajar en su música es terapéutico para ella.

"Siento que en este momento de mi vida, que es probablemente una de las horas más difíciles y oscuras de mi vida, la música me ha traído luz", confesó.