Ya no quieren a Evaluna en conciertos de Camilo; tachan de tóxica su relación

Una de las parejas más queridas del momento es la de Evaluna Montaner y Camilo, pues han conquistado a todos al demostrar en diferentes ocasiones que su amor lo trasciende todo, pues además de compartir el amor que se tienen en público, dieron varios pasos más en su relación al casarse y tener a una bebé llamada índigo.

No obstante con lo anterior y por lo que comparten y vemos en sus redes sociales, todo parece indicar que la pareja pasa mucho tiempo junta, no solo en casa o en los ratos libres, también cuando Camilo está de gira musical.

Y todo parece indicar que lo anterior ya comenzó a molestar a muchos, pues ya no quieren ver a Evaluna cantando junto a Camilo en el escenario.

Como muchos saben, desde el momento en que el cantante anunció su gira “De adentro pa’ fuera", todas las entradas a sus conciertos en diferentes partes del mundo se han agotado, sobre todo en Europa, Estados Unidos y México.

Por los comentarios que ya circulan en las redes sociales, se sabe que algunos de sus fans estarían molestos con él, luego de que en la mayoría de sus presentaciones aparece con su esposa y su bebé.

Además, hay ocasiones en las que su esposa canta junto a él y no es del agrado de todos, por lo que se ha iniciado una campaña en redes sociales, pidiendo que deje de lado su rol como esposo y padre mientras trabaja.

En la polémica petición se pueden leer comentarios como “Yo quería ir al concierto de Camilo, no al de Camilo y Evaluna”, “Qué ganas de traer a su llavero todo el tiempo, eso ya no es romántico, es tóxico”, “Camilo se disfruta mejor solito”, “¿Por qué siempre tiene que meterla a cantar? Qué dependencia”, “Ella es una tóxica que no lo deja respirar”, “Pésimos padres al exponer así a su hija”.

Hay quienes, por el contrario, señalan que la manera en que Camilo desempeña su rol como trabajador, padre y esposo es perfecta, pues no cualquiera tiene la oportunidad de compartir cada segundo de su vida junto a sus seres queridos. Además, el hecho de que Evaluna suba al escenario y deleite a los presentes con su dulce voz debería ser tomado como un doble premio, en especial porque ella y Camilo tienen varios dúos musicales en su carrera.

¿Tú qué opinas?