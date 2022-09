Evaluna publica FOTO de Camilo y fans reprueban su acción

Camilo ha sido el centro de atención de las redes sociales recientemente, y es que a su esposa Evaluna se le ocurrió la idea de compartir una fotografía de él mientras estaba en la ducha.

Aunque lo anterior para muchos no tiene nada de malo, lo cierto es que muchos tomaron la acción de Evaluna como una falta de respeto hacia su pareja, ya que no está cuidando su privacidad.

También puedes leer: Galería: Así fue el momento en que nos encontramos con Camilo en esta emotiva entrevista

Relacionado a lo anterior, la molestia de muchos se incrementó luego de que hace unos días en la red cientos de usuarios pidieran a Camilo que ya no llevara a su esposa e hija a sus conciertos, pues insisten en que eso es tóxico y que lo único que ella hace con eso, es controlar su vida.

Por si fuera poco con lo anterior, en las últimas horas la hija de Ricardo Montaner enloqueció a sus millones de seguidores al compartir dos fotos en las que aparece sentada sobre una patineta y una más en la que muestra a su esposo completamente desnudo mientras toma un baño.

Quizá te interese: Camilo entrega su corazón “De Adentro Pa Fuera” en entrevista con ¡Ya Párate!

Como era de esperarse, la imagen de Camilo, de espalda y disfrutando de su ducha, generó opiniones divididas, mientras hubo quien agradeció la postal por mostrar al cantante desnudo, otros consideraron que fue una falta de respeto por parte de Evaluna compartir una foto tan íntima de su esposo, cuando él lo único que hace es hablar maravillas de ella cada que tiene oportunidad.

Entre los comentarios en la publicacón de Evaluna, que supera los 736 mil likes, fueron: “Eso no se hace”; “Gracias, de parte de la Tribu”; “El mejor lado de camilo”; “No lo veo correcto hacer eso. Deja mucho que decir de los principios y valores”;”No da risa”; “Pobre Camilo no tiene ni privacidad” o “Cual es la necesidad no respeta ni su propia intimidad”.

Te recomendamos: Así se escucha la colaboración de Grupo Firme y Camilo