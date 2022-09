Alejandra Guzmán se cae en concierto y termina en el hospital

Alejandra Guzmán preocupa a sus fans, y es que recientemente circuló la noticia de que la cantante se había caído en una de sus presentaciones y terminó en el hospital.

Por la poca información con la que se cuenta hasta el momento, se sabe que “La Reina de Corazones” se encontraba interpretando la canción de “Mala Hierba” cuando de repente perdió el equilibrio, cayó hacía atrás y quedó estirada en el escenario.

También puedes leer: Alejandra Gumzán recuerda su romance con Erik Rubín a Andrea Legarreta

Los fans, al momento en que vieron la escena se asustaron y sus asistentes tuvieron que subir al lugar para socorrerla.

Algo que sorprendió a muchos es que la Guzmán después de la caída ya no se pudo levantar, de hecho no paso mucho tiempo para que anunciaran que el evento se había cancelado, debido a que la cantante no se podía poner de pie.

El hecho ocurrió el martes pasado durante su actuación en la gala de la Herencia Hispana de Estados Unidos, la cual se celebra en el Centro Kennedy de Washington.

Quizá te interese: Sin querer, Alejandra Guzmán revela que Silvia Pinal padece demencia

Debido al incidente, la cantante mexicana tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital. Hasta el momento, se desconoce cuál es su estado de salud.

Un detalle que mencionar respecto a ella, es que antes del evento, durante la alfombra roja, había explicado que tras tantos años de carrera musical estaba “volviendo a soñar” y que había decidido retomar las clases de canto para dar lo mejor de sí misma a sus seguidores.

Te recomendamos: Alejandra Guzmán reacciona al enterarse que su padre demandará a Frida Sofía

“Yo creo que estoy volviendo a soñar, a alcanzar mis sueños y a seguir adelante con mi carrera”, dijo la hija de la actriz Silvia Pinal.

La intérprete de “Eternamente bella” y “Hacer el amor con otro” dijo estar “muy feliz” de poder cantar en “un lugar tan bonito y hermoso”.