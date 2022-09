Hailey Bieber hace revelaciones sobre la ruptura de Justin y Selena Gomez

Selena Gómez y Justin Bieber fueron una de las parejas juveniles más polémicas entre escándalos, rupturas, regresos y peleas, y, aunque se pensaba que su relación trascendería hasta llegar al altar el intérprete se casó con Hailey Bieber en 2018.

Fue durante el podcast "Call Her Daddy" de la presentadora Alex Cooper, donde Hailey rompió el silencio y decidió hablar por primera vez sobre las especulaciones alrededor de su relación con Bieber, asegurando que no le "robó" el novio a Selena Gómez.

"Cuando él y yo comenzamos a conectarnos o algo por el estilo, él nunca estuvo en una relación, nunca, en ningún momento. Meterme en las relaciones de alguien no es lo mío. Simplemente nunca haría eso", dijo Hailey Bieber. "No estaban en una relación en ese momento, pero sé que hay una larga historia allí. Y no es mi relación", agregó.

La modelo reveló que sabe la versión del pasado amoroso de su esposo, por ello, entiende y está segura de que su matrimonio no tiene secretos por ocultar.

Por otro lado, la famosa contó detalles sobre su vida sexual con el canadiense, entre las confesiones dijo que prefiere el sexo nocturno, que su posición favorita es estilo perrito aunque agregó que en cada encuentro con su esposo siempre sucede algo diferente y finalmente expresó que en su relación los tríos no están permitidos.

“Hemos trabajado muy duro para estar en el espacio en el que estamos ahora y confiar el uno en el otro, y hay una confianza y un vínculo tan hermoso que no creo que (un trío) sea algo con lo que me sentiría cómoda”.