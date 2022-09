El meme del que Chloë Grace Moretz fue víctima y le causó dismorfia corporal

La seguridad en un@ mismo, es sin duda una de las cualidades más valiosas que debe trabajar un ser humano dentro de sí mismo, y es que sin ella es casi imposible lograr sentirse bien, e incluso lograr cumplir determinados objetivos.

Hacemos mención de lo anterior ya que recientemente, en las redes sociales circuló la noticia de que Chloé Grace Moretz había resultado afectada por un meme que hicieron de la forma de su cuerpo, al punto de causarle dismorfia corporal.

Fue a través de una entrevista que dio al Hunger Magazine en donde la joven actriz habló sobre cómo le había afectado el meme viral inspirado en Family Guy que relacionaron con ella.

Por lo que se sabe, la historia del meme comenzó cuando Chloë fue captada por los paparazzi en 2016 cargando dos cajas de pizza en las manos mientras salía de un hotel, esta imagen después fue editada por un usuario de internet que acortó su abdomen y alargó sus piernas. Después, una toma de “Family Guy” del capítulo Legs Go All the Way Up Griffin que era bastante parecida a la fotografía original terminó siendo comparada en la red con la versión manipulada.

Tras esto, la actriz padeció dismorfia corporal. “Todos se burlaban de mi cuerpo y se lo mencioné a alguien y me dijo: ‘Oh, cállate, es gracioso'”, contó Chloë en la entrevista y agregó que ese meme la convirtió en una “reclusa”.

Las consecuencias para ella después de eso fueron muchas, pues ella se escondía de todos y solo salía a grabar. “Hasta el día de hoy, cuando veo ese meme, es algo muy difícil de superar para mí”, agrego sobre la imagen viral.

En aquel momento, se incomodaba mucho cada que los paparazzi la fotografiaban, ocasionando que su ritmo cardiáco aumentara y se hiperventilara. Para superar esto, la actriz tuvo que ir a terapia para resolver sus problemas relacionados con estar en el ojo publico. “Creo que la dismorfia corporal, con la que todos lidiamos en este mundo, se extrapola por los problemas de las redes sociales. Es un headf – – k”, expresó.

¿Qué es la dismorfia corporal?

La dismorfia corporal es un trastorno mental caracterizado por la preocupación obsesiva por un defecto percibido en las características físicas.

Para las personas, las imperfecciones pueden ser mínimas o imaginarias. Sin embargo, quienes la padecen pueden pasar horas al día tratando de corregirla o hacerse muchos procedimientos cosméticos o ejercitarse en exceso.

