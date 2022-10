Vilma es lesbiana, la nueva película de Scooby-Doo lo confirma

A estas alturas de la vida todos podemos reconocer que Scooby-Doo ha sido una de las caricaturas más queridas. Y es que a la mayoría nos hicieron pasar increíbles momentos con sus aventuras y misterios.

Justo por lo anterior es que los personajes de Fred, Daphne, Shaggy, Vilma y Scooby se mantendrán en el gusto del público por muchas generaciones más.

Algo que ha llamado la atención desde siempre y por supuesto ha generado una duda interminable, es la idea de que Vilma Dinkley es lesbiana.

Cabe destacar que ella es uno de los elementos más importantes del equipo, ya que es la joven cerebro de la pandilla de Misterio a la orden, y siempre ayuda a todos a resolver cada uno de los casos.

A pesar de que por mucho tiempo se especuló sobre su orientación sexual, nunca se pudo confirmar nada, sin embargo, recientemente, se dieron a conocer un par de videos en donde la teoría sobre que Vilma pudiese ser lesbiana cobró fuerza y se reafirmó lo que se creyó por muchos años.

Resulta que el pasado 3 de octubre, apareció el tráiler de Trick or Treat Scooby-Doo!, la nueva película de animación de la franquicia donde vemos como Velma se enamora de una astuta criminal llamada Coco Diablo, confirmando que es lesbiana. Por supuesto que esto emocionó a sus fans, pues nadie creería que después de tantos años salió del clóset. Pero aunque no lo crean, ya había pistas sobre sus preferencias sexuales.

Luego de que apareciera este vistazo, medios como Consequence of Sound recordaron que en 2020 el productor de la serie animada Scooby-Doo! Mystery Incorporated (que se transmitió entre 2010 y 2013), Tony Cervone, compartió una foto en Instagram en la que aparecía Vilma con un fondo de arco iris y decía lo siguiente: “Dejamos nuestras intenciones tan claras como pudimos hace diez años. La mayoría de nuestros fans lo entendieron. A los que no lo hicieron, les sugiero que miren más de cerca. No hay ninguna novedad”.

James Gunn también intentó dejar clara la sexualidad del personaje en sus películas

Cervone no es el único que ha tocado el tema de la sexualidad de Vilma, pues el mismísimo James Gunn (quien dirigió las primeras dos películas live-action de Scooby-Doo) admitió que con la versión de estas cintas interpretado por Linda Cardellini, intentó –en la medida de lo posible– que la homosexualidad del personaje fuera parte del canon: “En 2001 era explícitamente gay en mi guión inicial (…) Pero el estudio siguió diluyéndolo y rebajándolo, convirtiéndose en ambiguo (la versión filmada), luego en nada (la versión que vimos en cines) y finalmente teniendo novio (en la secuela)”.

Sin embargo, después de tantos años con nosotros, la franquicia dejó muy claro que Vilma, en efecto, se siente atraída por las mujeres. Basta con ver unos minutos del vistazo para notarlo, pues es muy evidente que se sonroja cuando ve a la villana y por si esto no fuera suficiente, la conversación que tiene con Daphne lo confirma, pues la chica de lentes y suéter naranja acepta que le gusta la criminal. Así que ya lo saben, este personaje oficialmente se declara como lesbiana y si no nos creen, a continuación les dejamos algunos clips de la nueva película animada: