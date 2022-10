Dwayne Johnson ya no se acuerda de Belinda a pesar de que grabaron 'Baywatch'

Durante la alfombra negra de la película "Black Adam" de DC, en la Ciudad de México, Dwayne Johnson "La Roca", fue cuestionado sobre su excompañera Belinda, con quien compartió créditos en el filme “Guardianes de la Bahía” de 2017.

Lee también: Aseguran que romance de Gigi Hadid y Leonardo DiCaprio va más en serio



Sin embargo, el actor dijo no recordarla diciendo: "¿Quién es?", inmediatamente los reporteros intentaron refresacarle la memoria para que diera su opinión sobre ella.

"Oh, sí, sí, me acuerdo, sí. Ella fue increíble, además de ser un gran ser humano también. Ella fue muy amable, muy dulce, me acuerdo de eso", respondió el famoso actor visiblemente apenado.

Aunque la prensa intentó hacerle más preguntas sobre la intérprete de “Amor a primera vista” la ex estrella de la WWE se disculpó con ellos mencionando que se tenía que retirar.

Lee también: 'El muerto': La nueva cinta de Marvel protagonizada por Bad Bunny y dirigida por hijo de Cuarón



“Guardianes de la Bahía” también tuvo la participación estelar de Zac Efron, Priyanka Chopra, Jon Bass, Hannibal Buress, Kelly Rohrbach y Ilfenesh Hadera.