Plantan a novia en su boda y ella continúa la fiesta aunque no se haya casado | VIDEO

¿Te imaginas estar en pleno altar y que tu pareja no llegue a la cita más importante de sus vidas? Hoy más que nunca, estamos de alguna manera acostumbrados a escuchar historias como estas, en donde después de que el amor en pareja no funciona, todo se corta de raíz, a veces hablándolo de frente y otras veces, simplemente, uno de los dos huye, sin ser responsable afectivamente.

Hacemos mención de lo anterior, ya que hace poco, en las redes sociales se hizo viral la historia de una mujer que continúo con su fiesta de bodas después de que su futuro esposo la abandonara en pleno altar.

Por lo que se sabe, una mujer originaria de Reino Unido, llamada Kayley Stead, de 27 años, continuó con su fiesta de bodas en compañía de sus invitados, luego de que su novio, Kallum Norton, de 21 años no asistiera al evento más importante de sus vidas.

Para terminar con lo que ya había empezado, Kayley hizo una entrada especial con su vestido de novia, dio un discurso y hasta hizo los bailes tradicionales.

Y es que no era para menos, pues ya se había gastado más de 13 mil dólares, entonces ella no quería desperdiciar absolutamente nada de lo que había invertido. De hecho, luego de escuchar que su novio, Kallum Norton, de 21 años, no aparecía, Kayley decidió secarse las lágrimas, se maquilló y les dijo a todos los presentes: “Lo haré”.

Al darse a conocer su historia, rápidamente se hizo viral en redes sociales, por lo que al preguntarle el por qué celebrar en un día que podría suponerse triste, Stead comentó: “El día se convirtió en un día del que siempre estaré orgullosa. Realmente puedo mirar hacia atrás y sonreír porque siempre me recordará que no necesito el amor de otra persona para ser feliz”, dijo la joven.

Apoyada por los padrinos, damas de honor, familiares e incluso amigos de su novio que nunca llegó, disfrutaron de la celebración y aplaudieron la actitud de Kayley: “Algunas personas piensan que no fue gran cosa lo que hice, pero para mí lo fue. No suelo mostrar mi lado más vulnerable a mucha gente, pero ese día estaba muy vulnerable frente a un montón de personas y me sorprendió lo segura que me sentí con todos… Desafortunadamente las cosas no salieron como planearon y terminé quedándome sin mi pareja el día de nuestra boda pero por suerte no estaba sola”, detalló en sus redes sociales donde también compartió las fotos de su vestido y otros preparativos