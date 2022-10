Don Omar habla sobre su rivalidad con Daddy Yankee

Don Omar y Daddy Yankee son de los principales exponentes del género urbano y cada uno tiene grandes éxitos y su propio estilo, sin embargo, en una reciente entrevista el intérprete de “Diva Virtual” contó sobre su rivalidad con Daddy.

Fue durante una plática en el canal de YouTube “El Chombo” que el cantante habló sobre su trayectoria y mayores retos de su carrera, pero lo que llamó la atención fue una de las anécdotas en donde confesó que tuvo un conflicto con el productor Raphy Pina, quien es la actual pareja de Natti Natasha, y el cantante Daddy Yankee.

De acuerdo a su versión, en 2015 los artistas tenían programada la gira “'The Kingdom Tour'” en la que estaban agendadas por lo menos 60 fechas alrededor del mundo, pero sólo lograron presentarse su natal Puerto Rico y en el escenario de Madison Square Garden, de Nueva York porque Omar dejó el proyecto.

Pina le propuso al artista puertorriqueño, de 44 años, una gira que se llamaría “Versus”, el cual enfrentaría en escena las líricas fuertes y "de calle" de Don Omar contra la música más comercial de Yankee y, aunque la idea no era de su agrado terminó por aceptar.

"Yo estuve trabajando en todo: música, bailarines, diseño de tarima. Las tarimas las diseñé yo, con mi equipo de trabajo. Las coreografías, la música, los arreglos, todo. Ramón (Daddy Yankee) llega de Europa y en nuestra primera reunión, después de un mes de trabajo, lo primero que dice es que no le gusta. Yo me levanté de la silla, dejé a todo el mundo en la reunión, me fui, si yo no soy empleado de él”, narró.

Después de arreglar la situación y dialogar Don Omar volvió a tener un nuevo disgustó pues aseguró que se utilizó una canción del disco que estaba produciendo en ese momento para promocionar “The Kingdom Tour”, completamente a sus espaldas.

Sin embargo, la verdadera pesadilla fue después de su primera presentación en Puerto Rico, pues la prensa publicó en primera plana encabezados como "Daddy Yankee noquea a Don Omar".

Las noticias causaron la desconfianza del intérprete de “Danza kuduro” y hasta la fecha esta completamente seguro de que fue comprado por el equipo de Yankee.

"Si yo no compré la portada, ¿quién la compró? El segundo día llegué con el periódico en la mano y me dijeron que no volvía a pasar. Yo dije: 'Claro que no vuelve a pasar, porque yo soy el primero que no voy a venir más'".

Y aunque para entonces la relación ya estaba muy fracturada tuvieron otra presentación en Las Vegas que lo hizo tomar una contundente decisión.

Cuando Don salió a cantar, la consola y las máquinas fueron desconectadas. Él decidió irse del escenario: "No soy empleado de nadie y no me gusta que me falten al respeto nadie".

Finalmente la gira quedó cancelada y confesó que fue amenazado, a través de redes sociales, sin embargo, declaró que no tenían ningún tipo de contrato con el equipo de Yankee por lo que no pudieron aplicar acciones legales en su contra.

"Fueron tan estúpidos que comenzaron a promocionar una gira de la que ni siquiera tenían un contrato conmigo. Si hubieran tenido el contrato que decían, me hubiesen demandado y me hubieran dejado en la calle", concluyó.