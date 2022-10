Lanza Barbie de Tina Turner con todo y su característica melena

Barbie agregó a a su colección a la cantante Tina Turner, conocida por su extensa trayectoria musical de seis décadas.

La marca de juguetes lanzó a la muñeca como homenaje al tema y video musical "What’s Love Got To Do With It", el cual este 2022 cumple 40 años.

La Barbie luce con vestido negro, cazadora de mezclilla, tacones, medias en color negro, además de contar con un micrófono y base, el un vestuario es similar al que la intérprete usó en el videoclip de la canción que forma parte de “Private Dancer”, su tercer álbum.

Por supuesto que el característico peinado que la famosa puso de moda en los 80, no podía faltar.

La muñeca también incluye un certificado de autenticidad por tratarse de una pieza edición limitada.

La pieza está disponible a través del portal Mattel Creations o en algunas tiendas distribuidoras.