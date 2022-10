Guillermo del Toro anuncia en el estreno de ‘Pinocho’ la muerte de su madre

Guillermo del Toro dio la lamentable noticia del fallecimiento de su madre durante la premiere del estreno de su versión de “Pinocho”, en el Festival de Cine de Londres.

“Mi madre acaba de fallecer. Esto era muy especial para ella y para mí. Esta no es sólo la primera vez que ustedes verán la película; es la primera vez que ella la verá con nosotros", expresó el cineasta.

La actriz Guadalupe Gómez, quien debutó en la pantalla grande con la cinta de “Doña Herlinda y Su Hijo” (1985), falleció el pasado viernes, un día antes del estreno mundial de la nueva cinta de su hijo.

El director tapatío confesó lo especial que es el clásico de 1940, ya que gracias a la historia de Pinocho su madre y él fueron unidos “para toda la vida”.

“Vi la película cuando era niño y es una película que me unió a mi madre durante toda la vida. Me afectó porque Pinocho veía el mundo como yo lo veía. Me enfureció un poco que la gente le exigiera obediencia a Pinocho, así que quería hacer una película sobre la desobediencia como virtud y decir que no debes cambiar para ser amado”, agregó.

Crecemos con historias que juramos conocer, pero ¿y si estamos equivocados? Del ganador del Oscar, Guillermo del Toro, llega 'Pinocho'. Estreno 9 de diciembre en cines selectos y Netflix. 🪵🦗🦋 pic.twitter.com/qul8KVt0FX — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) October 12, 2022

Guillermo del Toro fue apoyado por su madre desde que comenzó su carrera, incluso formó parte de sus primeros proyectos, como el corto “Geometría” que salió en 1987 y que cuenta una historia de terror de un joven que invoca a un demonio por accidente.

Desde el 2818 la salud de Guadalupe se fue deteriorando, tras el fallecimiento de Federico del Toro, su esposo y padre del cineasta.