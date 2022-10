Danna Paola cancela conciertos al atravesar por problemas de ansiedad

Danna Paola tiene preocupados a todos, esta vez no es por su aspecto que luce más delgado, sino porque aseguró en sus redes sociales que se encontraba atravesando por problemas de ansiedad, y que por eso se veía en la necesidad de posponer uno de sus conciertos.

Por la información con la que se cuenta hasta el momento, se sabe del estado de salud de la cantante debido a que ella se sinceró y mostró su situación en la red, de hecho entre lagrimas dijo que estaba atravesando por un periodo de su vida muy complicado y que había tenido diferentes tipos de crisis de ansiedad en los últimos días.

Al parecer toda esa presión emocional se debe principalmente a todo el estrés que conlleva llevar a cabo su gira xT4S1S.

Aunque al principio nadie entendía cuáles eran las razones por las que cancelaba su presentación, al ver sus historias muchos se preocuparon, pues Danna aparece en una fotografía llorando y dejando un largo mensaje en el cual destaca:

“… Estoy padeciendo mucha ansiedad estos días, no quiero fallar en nada, y estoy teniendo un break down (quiebre) emocional en el proceso […] Además estoy descubriendo muchas heridas emocionales de hace muchos años que no sé porqué se están desbloqueando ahora mismo…” escribió.

Ayer se me juntaron todas las emociones y parte de mi ansiedad tiene que ver con el proceso creativo de la gira y me estaba preocupando mucho, para mi es MEGA IMPORTANTE la calidad de un show… pic.twitter.com/Go1pN8KTCg — Danna Paola (@dannapaola) October 15, 2022

En su mensaje, la cantante también se dio el tiempo para reflexionar sobre lo importante que es sanar emocionalmente. “Uno tiene que sacar lo que le duele, porque enferma por dentro y años después se presenta esa herida”, aseguró.

Tras abrirse ante el público, la cantante dijo que se le “juntaron todas las emociones”, además también dio a conocer que parte de su ansiedad se debe al proceso creativo de su gira y las preocupaciones que le genera. Por esta razón, decidió cambiar de fecha la presentación que tenía programada para el 22 de octubre en Boca del Río, Veracruz, la cual ahora se realizara el 26 de noviembre.

“Hoy el tiempo está jugando en contra y hay cositas que no están listas, y no me gustaría darles un show sin esos detalles porque merecen ver el espectáculo con la misma calidad que todos los demás”, aseguró Danna.

La intérprete de "Oye Pablo" también agradeció todas las muestras de cariño que sus fanáticos tuvieron con ella, así como el apoyo brindado.