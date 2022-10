Atrapan a Paulina Rubio haciendo del baño en la playa y los memes se desatan

Paulina Rubio tiene la mira de todos encima, esta vez porque fue captada haciendo del baño en la playa a plena luz del día.

Como muchos saben, esta no es la primera vez que la cantante da de qué hablar, y aunque en algunas ocasiones es de manera involuntaria, lo cierto es que siempre que le pasa algo se vuelve el tema de conversación.

La última vez que se puso en la mira de todos fue cuando dio un concierto en Costa Rica y nadie fue, y aunque las redes se llenaron de comentarios, ella nunca salió a decir nada al respecto.

Ahora, una vez más está la red, esta vez al ser captada por unos paparazzis haciendo del baño en la playa, a plena luz del día.

Por supuesto que muchos internautas al ver las fotografías se desconcertaron, ya que no podían creer cómo la cantante mexicana, al ser tan conocida podía tener esos hábitos y más aún hacerlo justo cuando puede ser vista.

Este se ha convertido en uno de los momentos más vergonzosos de su carrera, y de hecho, las imágenes virales fueron compartidas por el programa español de televisión “Fiesta”.

“Hace unos minutos adelantábamos que una estrella mundialmente conocida ha sido pillada en una actitud... ¿cómo lo diría yo?...natural, bueno o mejor dicho necesaria... Ella es Paulina Rubio y estas son las imágenes que hemos conseguido”, dijo Emma García, conductora del programa.

En el video que transmitieron se puede apreciar que la cantante lleva puesto un vestido color negro y un sombrero, en una de esas imágenes se puede ver qué Paulina está sentada en cuclillas haciendo del baño.

Posteriormente se levanta y agarra unas piedras, esto tal perece para limpiarse.

“Paulina no se lo piensa y es por eso que la cantante mexicana no ha podido aguantar el apretón y se ha tenido que ir directo al trono. Pero, atención, porque fina, como la que más, la vemos con piedras en la mano, piedras que usa para limpiarse y que esperemos que no se haya llevado de recuerdo”, dijo uno de los conductores de dicho programa.

Momento que se hizo meme

Ante la inesperada acción de Paulina, la creatividades de los usuarios de internet no se hizo esperar, ya que de inmediato comenzaron a compartir gran cantidad de memes, los cuales sacaron decenas de carcajadas, aquí te dejamos los mejores:

El cangrejo que estaba en la playa viendo a Paulina Rubio: pic.twitter.com/Tjc2XrFVFb — @LuisValLe 🎃👻 (@LuisValLe_A) October 19, 2022