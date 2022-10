Kevin Spacey salió del closet hasta los 58 años porque su padre era un "neonazi"

Kevin Spacey enfrenta un juicio por acusaciones de abuso sexual en su contra; entre sus declaraciones sorprendió al revelar temas sobre su vida íntima, esto tras las palabras del denunciante, quien afirmó que la estrella de Hollywood era un “fraude” por no reconocerse abiertamente gay.

Lee también: Así reaccionó Justin Bieber a las fotos de Selena Gomez y Hailey Bieber

El actor de “House of Cards” se refirió a asuntos personales que generaron impacto a lo largo de vida y aseguró que nunca pudo declararse públicamente gay debido a las opiniones racistas, homofóbicas y antisemitas de su padre.

“Mi padre era un supremacista blanco y neonazi. Nunca he hablado de estas cosas públicamente. Crecí en una dinámica familiar muy complicada. Llamar a alguien un fraude es decir que alguien está viviendo una mentira. Yo no estaba viviendo una mentira, sólo me resistía a hablar de mi vida personal”, explicó.

Lee también: Lanzan cartel completo del Vive Latino 2023; esto cuestan los boletos

Spacey también confesó que toda su vida cambió de residencia porque su padre estaba frecuentemente desempleado, además de sentir temor al verse “obligado a escuchar” las palabras racistas e intolerantes de su padre, lo que le impedía llevar amigos a su casa.