¿Cazzu esta embarazada? La rapera se marea en concierto y se rumora que Nodal va a ser papá

Una vez más, la cantante Cazzu se ha puesto en el tema de conversación de las redes sociales, luego de que no pudiera sostenerse en pie en un concierto que ofreció a sus fans.

Por la información con la que se cuenta hasta el momento, se sabe que la novia de Christian Nodal tuvo que dar su show sentada, pues se sentía mareada, al punto de desmayarse.

También puedes leer: Christian Nodal podría dar concierto gratis "Si Belinda está de acuerdo"

Debido a lo sucedido, cientos de internautas no tardaron en sacar conclusiones, pues debido a sus síntomas muchos creyeron que podría estar embarazada.

En los videos que ya circulan en las redes sociales, se puede ver a la cantante explicándole a su público que tenía que sentarse porque se sentía mal.

“Cuando han visto una foto mía sentada en una silla en un show. Hoy tengo un día complicado, no estoy perreando ni saltando porque siento que ¡uy! me mareo y es importante terminar el show”, dice Cazzu a la audiencia.

Quizá te interese: Reina de los amarres: Belinda abre show con oración que sus fans le compusieron

También agregó que no le agradaba la idea de cantar parada, ya que podría desmayarse y ese momento se volvería viral en las redes sociales.

“Equipo no se asuste y si me desmayo no pasa nada, voy a despertar lo juro. Esperemos que no porque ya mañana viral ‘la Cazzu desmayada’“, señaló la artista.

No obstante con lo anterior, muchas de las personas que asistieron a su evento comenzaron a gritarle que estaba esperando un hijo de Nodal.

Cazzu ignoró los gritos y solo se limitó a bromear con la audiencia con respecto a sus mareos y a la posibilidad de desmayarse.

Te recomendamos: Christian Nodal cancela concierto para ir a ver show de Cazzu