Ozuna admite estar enamorado de Shakira

Shakira lanzó el pasado 19 de octubre su nuevo tema “Monotonía”, con una letra presuntamente dedicada a Gerard Piqué, la canción de bachata rápidamente conquistó las listas de popularidad de todo el mundo, pero todo parece indicar que también el corazón de Ozuna, quien colabora con la cantante en el exitoso sencillo.

En redes sociales la colombiana agradeció al puertorriqueño por haber trabajado juntos con un tierno comentario.

“Gracias a Ozu y a todos ustedes por el apoyo y cariño que me han dado desde el rodaje hasta el lanzamiento de esta canción! Espero que les guste”.

Sin embargo, “El negrito ojos claros”, no pudo contenerse más y contestó con tremenda confesión.

“No fue culpa tuya ni tampoco mía ... Estoy enamorado de Shakira. Me voy, bye”, publicó.

No fue culpa tuya ni tampoco mia .......... Estoy enamorado de @shakira Me Voy Bye — Ozuna (@ozuna) October 22, 2022

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar y aseguraron que, desde que se reunieron en Barcelona para la grabación del video, Ozuna había estado muy atento y detallista con la intérprete, incluso este no es el primer mensaje donde coquetea con la ex del defensa del Barcelona, pues en un anterior tuit le escribió: “Qué hermosa eres Shakira”.

Aunque la famosa no respondió a la declaración del reguetonero, sólo compartió la publicación en su perfil.