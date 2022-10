Jason Momoa muestra de más pescando en taparrabo

Jason Momoa llamó la atención de todos los usuarios de las redes sociales recientemente, y es que accidentalmente mostró su trasero mientras se encontraba en un viaje de pesca.

Por supuesto que ante lo visto, cientos de seguidores no tardaron en dejar sus comentarios, sobre todo las mujeres, quienes no estaban molestas por ver aquello que el actor no muestra seguido.

De hecho, una fanática comentó: “¿A quién le importa lo que pesca cuando lo hace usando taparrabos?”.

Por la información que ya circula en la red, resulta que el famoso actor se encontraba de viaje con sus amigos el fin de semana pasado, al parecer fueron de pesca y la pasaron de lo mejor, y una prueba de ello fueron las fotografías y videos que quedaron para siempre guardados de esa experiencia.

Por supuesto que al ser un momento tan agradable, el actor no pudo dejar de compartirla en su cuenta de Instagram, de hecho en el pie de la publicación aseguró: “Domingo divertido. Tiempo increíble con ‘da ohana’”.

Lo que más sorprendió a sus seguidores fue el atuendo que utilizó el actor de de 43 años: una especie de taparrabos color nude. En uno de los clips que compartió se le puede ver de espaldas mostrando su trasero mientras logra una gran pesca.

“¿Podemos hablar de lo que llevas? Porque no puedo pensar en nada más”, “Gran ‘mahalo’ por ese taparrabos ondeando al viento”, “Gracias a quien estuvo filmando”, “Mueve ese pez, estoy tratando de ver algo”, “¡Lindos glúteos!”, “¿A quién le importa lo que pesca cuando lo hace usando taparrabos?”, comentaron sus seguidores.

