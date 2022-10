Joven argentino se somete a 13 cirugías para ser idéntico a Michael Jackson; así luce

Leo Blanco, un joven argentino, de 26 años, se ha realizado 13 cirugías para verse como Michael Jackson.

Su sueño de parecerse al “Rey del pop” comenzó desde niño, por lo que a los 15 años se sometió a cirugías estéticas para cumplir su objetivo.

La historia de Leo se viralizó en redes, aunque su intención es ser un artista y no un imitador, a través de su apariencia, homenajea a Michael Jackson.

La primera cirugía que se realizó el argentino fue en las orejas, esto con el fin de reducir su tamaño y que fuesen similares a las de Michael, sin embargo, no salió como esperaba y perdió una de ellas.

La mala experiencia no lo hizo cambiar de opinión y continuó con la modificación de las cejas y las patillas, para que fuesen lo más parecidas posibles se las tatuó, posteriormente cambió su nariz por completo.

Finalmente, para llegar hasta donde está ahora, se sometió a dos liposucciones para lucir más delgado.

Además de las operaciones en su rostro, tiene un tatuaje en su brazo con la cara del cantante. Asimismo, tiene un show en el que canta temas destacados del creador de “Thriller”.

A través de su cuenta de TikTok Leo ha compartido parte de su evolución y narró el difícil camino de su transformación, pues constantemente recibe fuertes críticas.

“En estos años me han llamado enfermo, me han deseado la muerte y también creen que por imitar a Michael Jackson he perdido mi personalidad”, expresó.