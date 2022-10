Va a comer a buffet y lo corren por comer más de 20 platos

Recientemente, en las redes sociales se hizo viral el caso de un hombre que corrieron de un restaurante Buffet debido a que se comió más de 20 platos.

Como muchos sabrán, los buffets son lugares para comer en donde las personas pueden consumir todo lo que quieran, desde alimentos salados hasta dulces.

Con frecuencia el máximo que llega a comer la gente en estos sitios, son de 3 a 4 platos y eso ya terminando muy satisfechos.

Justo por lo anterior, ayer llamó la atención en las redes sociales que un hombre lograra comerse nada más y nada menos que 20 platos.

Esa situación, provocó que los responsables del lugar lo sacaran, pues no daban crédito a lo que estaban viendo, pues el señor ya había comido demasiado, y no obstante con eso, quería más.

La historia la dio a conocer el mismo Juan Carlos Apolonio a través su cuenta de Instagram, quién aseguró que después de consumir más de 15 platillos en un buffet lo sacaron.

Cabe señalar que en este sitio la comida ilimitada tenía un precio de 19.90 reales, por lo que el hombre puso de condición al mesero que se iría solo si obtenía “8 platos más, cuatro porciones de lasaña y cuatro de ñoquis”.

Cundo le preguntaron porque estaba comiendo tanto, el hombre solo respondió que tenía mucha hambre y que solo había desayunado “8 piezas de pan”.

Además de eso, insistió en que tenía mucha hambre porque trabajaba en obras y eso significaba un desgaste grande de energía.

“Al principio todo iba bien, me pedí 15 platos y me los trajeron, fueron 10 lasañas, tres ñoquis y dos fideos”, explicó Carlos.

Al escuchar lo que había pedido, un empleado le aseguró que no iba a poder con toda la comida y que si no consumía todo lo que pedía, el pintor tendría que pagar una multa de 9.90 reales: “Puedes estar seguro de que me vas a pagar para que deje de comer”, fueron las palabras que dijo el comensal antes de acabar con todo el alimento.

Después de pedir ocho platos más: “el mesero me miró con los ojos abiertos y le aclaré que con este último pedido ya terminaba y no iba a seguir, porque había comido ocho panecillos en la mañana”, hecho que provocó que el dueño le hiciera una oferta.

“¿Aceptaría una propuesta? No tienes que irte, no te estamos obligando, pero si te vas ahora te devolvemos el dinero y no tienes que pagar nada”, fueron las palabras del cocinero.

“Esto no se hace, no. Me acaban de echar de un restaurante. El tipo dijo que ya no me van a atender. Así que lo dejo registrado”, dijo en el video que se viralizó en Instagram.