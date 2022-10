Liam Hemsworth reemplaza a Henry Cavill en la cuarta temporada de 'The Witcher'

“The Witcher” regresa a Netflix para una cuarta temporada, pero con un nuevo protagonista interpretando a Geralt de Rivia.

La plataforma streaming anunció que Henry Cavill dejará la serie después de tres temporadas en el papel principal, asimismo Liam Hemsworth asumirá el papel.

"Mi viaje como Geralt de Rivia se ha llenado de monstruos y aventuras, y por desgracia, voy a dejar mi medallón y mis espadas para la temporada 4. En mi lugar, el fantástico señor Liam Hemsworth tomará el manto del Lobo Blanco", escribió el actor.

Según reportes Henry Cavill abandonó la serie de Netflix tras la expiración de su contrato a corto plazo, otra de las situaciones que lo llevó a tomar esta decisión fue la exigente producción de “The Witcher”, la cual se filma en locaciones en el extranjero, y que podría complicar alternar su reciente proyecto con DC, en el que volvió a ponerse la capa de Superman.

Por su parte, Hemsworth dijo estar emocionado de la oportunidad, además de destacar el gran trabajo que su colega Cavill.

“Como fan de Witcher, estoy en la luna por la oportunidad de ser Geralt of Rivia. Henry Cavill ha sido un Geralt increíble, y me siento honrado de que me esté dando las riendas y me permita tomar las espadas del Lobo Blanco para el próximo capítulo de su aventura. Henry, he sido un fan tuyo durante años y me inspiré por lo que le has traído a este amado personaje. Puede que sean unas botas grandes que llenar, pero estoy realmente emocionado de entrar en The Witcher mundo”, externó.

El actor britanico, de 39 años, además de volver al universo cinematográfico de DC, lo veremos próximamente el la segunda parte de “Enola Holmes”.