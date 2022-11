Gerard Piqué cierra ciclos, abandona el futbol y los MEMES no se hacen esperar

No ha pasado ni un día y otra vez Gerard Piqué está en el tema de conversación de las redes sociales, esta vez, al anunciar, de forma definitiva, que se retirara del futbol.

El futbolista dio a conocer la lamentable noticia a través de su cuenta de Instagram, ahí compartió un video en donde se puede ver una recopilación de su exitosa carrera en el Barcelona.

También puedes leer: Piqué se habría enamorado de Clara Chía Martí porque no es tan "diva" como Shakira

"Culés, soy Gerard. Hace semanas, meses, que mucha gente habla de mí. Hasta ahora no he dicho nada, pero ahora quiero ser yo quien les hable de mí. Como muchos de ustedes, soy del Barcelona desde siempre. Nací en una familia muy futbolera y muy culé. Desde muy pequeño yo no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barcelona".

"Últimamente he pensado mucho en ese niño. En qué hubiera pensado aquel Gerard si le hubieran dicho que cumpliría todos sus sueños. Que llegaría al primer equipo del Barça. Que ganaría todos los títulos posibles. Qué sería campeón de Europa y del mundo. Qué jugaría al lado de los mejores de la historia. Qué sería uno de los capitanes. Qué haría amigos para siempre. Hace veinticinco años que entré en el Barça. Me fui y volví. El futbol me lo ha dado todo. El Barça me lo ha dado todo. Ustedes, culés, me lo han dado todo".

"Y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido, quiero decirles que he decidido que es el momento de cerrar este ciclo. Siempre he dicho que después del Barcelona no habría ningún otro equipo. Y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou. Pasaré a ser un culé más. Animaré al equipo. Y transmitiré mi amor por el Barça a mis hijos. Tal y como mi familia hizo conmigo. Y ya me conocen. Tarde o temprano, volveré. Nos vemos en el Camp Nou. Viva el Barça. Siempre".

Quizá te interese: Internautas aseguran que el mejor disfraz de Halloween fue el de lucir como Clara Chía



El anuncio fue sorpresivo para los aficionados y no aficionados al futbol, pues se da en medio de vorágine mediática que desató su separación de Shakira y su romance con la joven Clara Chía.

Cabe señalar que Piqué tenía un contrato firmado hasta 2024, y hoy ha preferido dejar el fútbol después de un inicio de temporada en que ha sido relegado a la banca.

Los memes arrasaron en la red

Como era de esperarse, la situación fue aprovechada por algunos usuarios de las redes sociales para hacer memes.

Te recomendamos: Aseguran que Gerard Piqué está furioso con Shakira por lanzamiento de “Monotonía”

Aquí te dejamos los mejores:

Que Shakira cante #TeFelicito y #Monotonia este sábado en el Camp Nou de Barcelona para despedir a Gerard Piqué, no sé, solo digo. #Piqueout ⚽🏆 pic.twitter.com/PFZLsjrrtJ — Juan Diego Correa (@Jdieegocorrea) November 3, 2022

Gerard Piqué se retira del Fútbol

Shakira ahora mismo ... pic.twitter.com/igIKftaHFE — Zeta (@Zeta_StyleK) November 3, 2022