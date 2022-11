Netflix básico es más barato pero no cuenta con estas grandes series

Hace unas semanas Netflix anunció el lanzamiento de un nuevo plan básico que incluirá anuncios, sin embargo, tendrá más limitaciones.

La plataforma streaming informó que el paquete “económico” restringirá algunos títulos originales.

Entre los títulos que no funcionarán en este servicio incluye: “House of Cards”, “Arrested Development”, “Peaky Blinders”, “New Girl”, “The Magicians”, “The Last Kingdom”, “The Sinner”, “Good Girls”, “Queen of the South”, “The Good Place” y “Friday Night Lights”.

Aunque estos programas aparecerán en el catálogo tendrán un candado que impedirá su reproducción.

Los ejecutivos del gigante del streaming ya habían revelaron que faltarían entre el 5 y el 10 por ciento de su programación en este nuevo plan, pero se desconocía cuáles eran los títulos bloqueados, hasta ahora.

El plan “Básico con Anuncios” costará desde $99 al mes y estará disponible en 12 países, incluyendo México y Estados Unidos, la decisión es una nueva apuesta para consolidarse y atraer nuevos usuarios.

“Creemos que con esta idea vamos a ofrecer un plan para cada fan de Netflix. Los suscriptores actuales no se verán afectados si ya tienen un plan con nosotros”, explicó Greg Peters, director de operaciones.

Otra de las restricciones es no poder descargar series o películas y acceder en un sólo dispositivo.