Yalitza Aparicio comparte su táctica para lidiar con las críticas negativas

Después de que Yalitza Aparicio debutara en la actuación en el filme de Alfonso Cuarón, “Roma”, su carrera ha ido en ascenso, sin embargo, también se ha enfrentado a las críticas negativas.

Fue en la presentación de “Mujeres asesinas”, su nuevo proyecto, que la oaxaqueña contó cómo maneja los comentarios negativos y la importancia de la salud mental.

"Como mujeres nos sentimos ahogadas y no encontramos el modo de que alguien nos auxilie. Es importante buscar ayuda, no quedarse ahí porque los problemas, por más pequeños que los veamos, si se acumulan llegan a ser una bomba.

"El psicólogo es parte fundamental de mi vida, si te duele la cabeza tomas una pastilla, pero a veces tienes problemas sentimentales y no acudes nunca a buscar un apoyo. Yo he entendido que es algo que se tiene que hacer, es algo que a mí me ha ayudado", declaró.

También durante su plática destacó que las plataformas streaming están dejando atrás los estereotipos.

“Ver quienes sí, quienes no; si cumples la estatura, el peso, el cuerpo. Creo que tenemos una variedad inmensa que tiene que ser mostrada", agregó.