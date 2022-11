El guitarrista de Duran Duran, Andy Taylor, lucha contra cáncer fase 4

El guitarrista fundador de Duran Duran, Andy Taylor, sufre de cáncer de próstata en etapa 4, según revelaron sus compañeros de banda durante su discurso de inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll el sábado por la noche.

Taylor, de 61 años, no pudo asistir a la ceremonia, pero el líder Simon Le Bon leyó una carta que Taylor escribió, en la que reveló que le habían diagnosticado cáncer de próstata metastásico en etapa 4 hace cuatro años.

“Muchas familias han experimentado la evolución lenta de esta enfermedad y, por supuesto, no somos diferentes; así que hablo desde la perspectiva de un hombre de familia, pero con profunda humildad a la banda, los mayores admiradores que un grupo podría tener y este galardón excepcional”, escribió.

El rockero británico dijo que ha estado recibiendo un tratamiento, pero que recientemente había sufrido un “contratiempo”. Reconoció que aunque su condición “no pone en peligro su vida de inmediato, no hay cura”.

“Tenía que ser honesto, tanto física como mentalmente, estaría superando mis límites. Sin embargo, nada de esto debe restar valor a lo que esta banda (con o sin mí) ha logrado y sostenido durante 44 años”, expresó.

“Realmente lo siento y estoy enormemente decepcionado de no haber podido asistir. Que no quede duda de que estaba entusiasmado con todo el asunto, ¡incluso compré una guitarra nueva con el pedal esencial!”, agregó.

Por su parte, el cantante de Duran Duran, Simon Le Bon, dijo estar devastado con la noticia.

"Es una noticia devastadora saber y descubrir que un colega... No un colega, un compañero, un amigo, uno de nuestra familia no va a estar aquí por mucho tiempo. Es absolutamente devastador. Amamos mucho a Andy y sabes, no me voy a quedar aquí y llorar. No creo que eso sea muy apropiado, pero así es como me siento", comentó.

La ceremonia de inducción estaba destinada a ser una reunión para Duran Duran, del cual Taylor fue miembro de 1980 a 1986 y nuevamente de 2001 a 2006. Fue el guitarrista en los primeros tres álbumes de la banda, que incluyeron las exitosas canciones "Rio” y “Hungry Like the Wolf”.